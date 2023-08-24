СNN показал спутниковый снимок обломков самолета Пригожина

Самолет, на борту которого мог находиться основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, упал в Тверской области. Появился спутниковый снимок обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, на спутниковом снимке можно заметить, что место крушение имеет форму вытянутого овала. Там находится фюзеляж самолета, который был практически цел в момент падения.

Фото: спутниковый снимок места падения самолета (edition.cnn.com)

Журналисты уточняют, что хотя большая часть обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты самолета упали и в других местах.

"Чуть более чем в километре или почти в двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков CNN обнаружил геолокационные снимки и видеозаписи, на которых видно, что часть хвоста самолета лежит на поляне, рядом с домами", - пишет издание.

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в сети начали массово сообщать о том, что самолет основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина упал в Тверской области.

В результате падения погибли 10 человек - семь пассажиров и три пилота. Среди пассажиров значился и Пригожин.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.