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В Снигиревке обнаружили тела двух человек, которых убили военные РФ (фото)

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Снегиревка, Четверг 04 мая 2023 15:57
В Снигиревке обнаружили тела двух человек, которых убили военные РФ (фото) Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Снигиревка (Николаевская область) правоохранители обнаружили тела двух человек, которых во время оккупации убили российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

"Обнаружены тела 63-летней женщины и 42-летнего мужчины, а также остатки тел неопознанных лиц, погибших во время временной оккупации города подразделениями Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела и останки тел направлены в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ, на территории Николаевской области. Продолжается расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что в селе Каменка (Харьковская область) стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от авиаудара армии РФ.

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

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