В Снигиревке мужчина запустил салют во время тревоги. Его задержали

Так, сообщение о том, что на одной из улиц г. Снигиревка неизвестные запустили салют, поступило в дежурную часть отделения полиции № 2 Баштанского райотдела около 3:20 3 января.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Полицейские быстро установили личность, причастную к запуску пиротехнической продукции", - рассказали правоохранители.

Злоумышленником, запустившим салют, оказался 36-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии опьянения. Он объяснил, что таким образом хотел развлечься.

Использованную коробку от фейерверка правоохранители обнаружили недалеко от его дома.

В настоящее время при процессуальном руководстве Снигиревского отдела Баштанской окружной прокуратуры дознаватели полиции сообщили злоумышленнику о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.

Запрет фейерверков в Украине

Салюты в Украине запрещены с начала масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. На данный момент за запуск фейерверка можно получить как административный штраф, так и ограничение свободы.

При этом, подобные ограничения не мешают некоторым украинцам запускать салюты. Например, в новогоднюю ночь в полицию поступило несколько сообщений о том, что в Черкассах неизвестный запускал салюты. Правонарушителем оказался уроженец России, который проживает в украинском городе с 2014 года. Кроме того, в Харькове полиция ищет нарушителей, которые в ночь на 1 января запускали фейервек. Для этого они использовали специальную установку запуска салюта.