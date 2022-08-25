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Снігур вийшла в 2-й раунд кваліфікації US Open, Костюк пробилася в чвертьфінал у Канаді

Фото: Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу в Гранбі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Дарія Снігур і Марта Костюк мали вдалий ігровий день за океаном, здолавши Тессу Андріанжафітрімо та Марину Стакушіч відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, кваліфікація, 1-й раунд

Андріанжафітрімо – Снігур – 0:2 (6:7, 1:6)

WTA, Гранбі, 1/8 фіналу

Костюк – Стакушіч – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

У битві юних у Нью-Йорку гойдалки розпочалися зі старту. Андріанжафітрімо та Снігур обмінялися брейками в дебюті, а трохи заспокоївшись, за рахунку 3:3 знову почали серію помилок.

Після шести геймів поспіль (!), у яких суперниці брали подачу суперниці, довелося з'ясовувати сильнішого в тай-брейку. Тут організованішою була українка та зуміла повести за партіями (7:4 на тай-брейку).

А ось у другому сеті боротьби не вийшло. Розпочали Андріанжафітрімо та Снігур із обміну взятими на власній подачі геймами. Та далі на корті була лише 20-річна киянка. Снігур виграла 5 геймів поспіль із двома брейками та зламала опір француженки за 36 хвилин.

Натомість у сусідній Канаді Костюк витратила понад 2 години для перемоги над господаркою змагань. Українка в стартовому сеті теж дійшла до тай-брейку, та в ньому Фортуна посміхнулася Стакушіч.

Простіше стало в другій партії. Костюк підтягнула відсотки першої подачі та виграних на ній очок і з брейком у стартовому геймі холоднокровно довела сет до перемоги (6:4).

Вирішальна ж партія повністю була за українською тенісисткою. Вона потужно стартувала, повівши 3:0 з двома брейками, а після невеликого перепочинку ще двічі перемогла на подачі Стакушіч і здобула путівку в чвертьфінал.

У наступному раунді Костюк зустрінеться зі ще однією канадкою – Ребеккою Маріно (25 серпня). Тим часом Снігур за вихід у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату США в той же день побореться з бельгійкою Яніною Вікмаєр.

До слова, українка Людмила Кіченок піднялася в топ-10 парного рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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ТеннисМарта Костюк