Снигур и Завацкая вышли во второй раунд квалификации Australian Open-2023

Australian Open-2023, квалификация, 1-й раунд, женщины

Контрерас Гомес – Снигур – 1:2 (3:6, 7:6, 4:6)

Завацкая – Веддер – 2:0 (6:2, 6:3)

20-летняя Снигур сверхуверенно начала поединок против мексиканки Контрерас Гомес. С двумя брейками к середине партии украинка уже вела 4:0, поэтому позволила себе немного расслабиться. В конце концов, с еще одним брейком юная теннисистка закрыла сет за 38 минут.

Самой конкурентной оказалась вторая партия. Отношения оппонентки выясняли более часа и рядом обратных брейков довели дело до тай-брейка. Там удача улыбнулась Контрерас Гомес (8:6). И в третьем сете мексиканка сначала была впереди со взятым на подаче Снигур геймом. Но дальше украинка оформила два брейка и закрыла матч.

Завацкая же справилась с сопротивлением нидерландки Веддер всего за 70 минут. В первом сете украинская теннисистка отдала сопернице всего два гейма. Во втором уроженка Луцка классно начала (3:0), но позволила нидерландке вернуться в игру (3:3).

Завацкой пришлось включать скорости. Сначала она выиграла гейм на подаче соперницы "под ноль". Далее уверенно взяла гейм на своей подаче, а затем оформила брейк и матч-пойнт на еще одной подаче Веддер – 6:3 в сете и 2:0 в итоге.

В следующем квалификационном раунде Снигур встретится с чешкой Фрухвиртовой. Тем временем Завацкая сразится с россиянкой Андреевой. Оба матча запланированы на 11 января.