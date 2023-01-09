Украинцы Крутых и Цуренко одолели первый раунд квалификации Australian Open

Australian Open-2023, квалификация, 1-й раунд, мужчины

Козлов – Крутых – 0:2 (5:7, 2:6)

Australian Open-2023, квалификация, 1-й раунд, женщины

Наито – Цуренко – 0:2 (2:6, 1:6)

Первый номер Украины в мужском рейтинге обменялся брейками со Стефаном Козловым на старте первого сета. Далее Крутых сосредоточился на собственной подаче, в частности взял три гейма "под ноль". А под занавес партии украинец оформил еще один брейк и с первой попытки реализовал сет-пойнт на своей подаче.

Второй сет прошел под полным контролем Крутых. Он оформил по брейку вначале и на финише партии, но в этот раз не проиграл ни одной собственной подачи. Завершил матч украинский теннисист эффектным геймом "под ноль" в свою пользу.

Еще проще сложился матч для Цуренко. Опытная украинка справилась с сопротивлением Юки Наито всего за 57 минут. Хотя японка и взяла первый гейм, далее украинка взяла пять (!) следующих. Еще один обмен собственными выигранными подачами – сет окончен.

Этот сценарий Цуренко усовершенствовала во второй партии. Наито снова выиграла стартовый гейм, но дальше "посыпалась". 33-летняя украинка теперь взяла 6 геймов подряд, в том числе и три брейка. Последний – в решающем сете, когда опытная теннисистка с первой попытки реализовала матч-пойнт.

В следующем раунде Крутых встретится с победителем пары итальянца Магера и австрийца Мисолича. В то же время Цуренко поборется за путевку в финал квалификации с испанкой Большовой. Матч состоится 11 января.