ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снега и дождей не будет только на юге. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 14:41
Снега и дождей не будет только на юге. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 февраля, в Украине практически повсеместно ожидаются снег с дождем. Сухо и без осадков будет только на юге, также возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Снег и дождь

В западных областях умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории небольшой снег, днем с дождем (в южных областях без существенных осадков).

Ветер и гололедица

На дорогах местами гололедица Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 2-7° тепла. В Карпатах умеренный снег, местами вьюга; температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

Снега и дождей не будет только на юге. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, в Карпатах фиксируют ухудшение погодных условий. Из-за усиления мороза и плохой видимости украинцев призывают не подниматься на высокогорье.

Напомним, среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам