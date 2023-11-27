Снежная ловушка, перекрытые трассы и обесточивания: каковы последствия непогоды в Украине

Отметим, что всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Водителей призывают избегать поездок по регионам, где есть непогода. Если Вам нужна помощь, обратитесь в экстренные службы по номерам 101 и 102. В регионах работают "Пункты несокрушимости" и передвижные пункты обогрева.

Как заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, больше всего обесточений в населенных пунктах Одесской, Киевской, Николаевской и Полтавской областей.

Также он охарактеризовал, где ситуация с непогодой самая плохая.

"Если взять по регионам, то у нас наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Там, наверное, работает больше наших спасателей, работники нацполиции, коммунальные службы, бригады облэнерго", - сообщил Хорунжий.

Одесса и область

Трассы

Самая сложная ситуация на юге страны. В частности, в Одесской области снежные переметы достигают полутора - двух метров.

Напомним, что трассу Одесса-Рени закрыли из-за непогоды, а на автодорогах Киев-Одесса и Одесса-Кучурган ввели ограничения для грузовиков.

К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники. И даже привлекли БТРы.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксовано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 человек, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

По состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших. Погибших и госпитализированных нет.

Проблемы с отоплением

Все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома. Кроме котельной на ул. Паустовского в Одессе, где ночью упала труба. Также известно о 111 деревьях, поваленных непогодой в городе.

Обесточение и транспорт

По состоянию на утро в Одессе было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. В настоящее время работают следующие маршруты:

трамвай №17 (только до 6 ст. Большого Фонтана),

трамвай №11,

трамвай №12 по сокращенному маршруту Слободской рынок - Алексеевская площадь,

троллейбус №12,

троллейбус №7 по сокращенному маршруту от ул. Архитекторской ж/д вокзала.

По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. По маршруту трамвая №20 ходит автобус.

К ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одессэлектротранс".

Киев и область

По состоянию на утро понедельника Киев находится в сложных погодных условиях. Объявлен II - оранжевый уровень опасности. Идет сильный снегопад и сильный ветер 22 м/с. Продолжаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В частности, в столице Киеве ветер повредил самый большой флаг Украины . Несмотря на то, что его приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.

Сейчас его уже снимают с флагштока и заменят новым.

По состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

По данным КГВА, аварий на газовых сетях не было, пассажирский транспорт работает по штатному графику и подготовлены пункты обогрева.

Сейчас школы работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу - решают родители.

Движение транспорта затруднено. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал:

около 500 единиц специальной техники;

почти 4500 сотрудников.

Водителей просят без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

Въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).

Кроме того, в Киевской области из-за сильного снегопада в ночь с 26 на 27 ноября и усиления ветра до 25 м/с по состоянию на 09:00 обесточено 44 воздушных линий и 1033 трансформаторных подстанций .

Энергетики работают над тем, чтобы оперативно возвращать свет.

Николаевская область

В настоящее время в регионе перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано.

В течение суток из снежных заносов освободили 99 единиц автотранспорта, в том числе 6 автомобилей "скорой", эвакуировано 290 человек, из них - 35 детей.

В настоящее время в пробках находится 10 единиц транспорта и 18 человек (все взрослые). Угрозы жизни людей нет. Спасательная работа продолжается.

Так, на М-13 в сугробе находится машина ГСЧС с 2-мя спасателями и 4 гражданскими. Запас топлива есть. На автодороге Р-75 - 2 легковых автомобиля и 3 человека.

Также на Р-75 в пробке находится 7 единиц техники и 9 человек. К 09:00 планируется извлечь 5 единиц техники и 6 человек.

В Николаевской области обесточено 266 населенных пунктов и 29 частично. Повалено и убрано 12 деревьев из проезжей части. Пострадавших и погибших нет.

Черкасская область

В Черкасской области вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Круглосуточно работает оперативный штаб. По области развернуто 202 "Пункта несокрушимости". На дорогах государственного, территориального и местного значения задействовано более 130 единиц спецтехники. Прежде расчищают автодороги, где образовались значительные пробки.

В области обесточены 44 населенных пункта, 16 из них - частично.

Школам рекомендуют на день-два перейти на дистанционное обучение в школах. Все профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Кировоградская область

В Кировоградской области вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Из-за непогоды 184 населенных пунктов области без электроснабжения.

Запрещено движение всех транспортных средств на участке автотодороги М-13 Кропивницко-Платоново. Ориентировочно - до 14.00. Водителей призывают не уезжать без необходимости.

Хмельницкая область

В связи с ухудшающимися погодными условиями в Хмельницкой области произошли нарушения в работе электрических сетей. Всего обесточено 45 населенных пунктов (Хмельницкий район - 29, Каменец - Подольский район - 16). Без электроэнергии остались 3872 - бытовых потребителей и 118 - небытовых потребителей.

Для ликвидации гололеда на улицах и дорогах коммунальной собственности в отдельных территориальных общинах было привлечено 17 единиц спецтехники. Все соответствующие службы работают.

Черниговская область

На 6 часов утра без электроснабжения остались жители 60 населенных пунктов Черниговской области. Это более 23 тысяч абонентов.

По решению ТЭБ и ЧС в районах рекомендовано провести образовательный процесс по дистанционной форме обучения для соискателей образования, проживающих вне пешеходной доступности, что позволит не использовать школьные автобусы во время непогоды.

В районах круглосуточно работают все службы для неотложных мер по ликвидации сложных погодных условий.

Харьковская область

В Харьковской области из-за ухудшения погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Осложнений движения по дорогам общего пользования государственного и местного значения нет. Работы по обработке дорог противогололедной смесью продолжаются.

Жителей области призывают без необходимости не ездить автотранспортом и быть максимально осторожными на дорогах.

В результате непогоды в области отсутствует электроснабжение около 2800 домовладений в 10 населенных пунктах Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Кроме того, есть заявки на проблемы с электроснабжением от отдельных жителей Барвенковской и Боровской общин Изюмского района, Близнюковской общины Лозовского района и жителей Купянской и Чугуевской общин.

Полтавская область

Полтавскую область также заснежило. Из-за ухудшения погоды на территории области обесточены 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов.

Автодороги в регионе в проезжем состоянии. К работам привлекли 158 единиц техники и 211 работников.

Пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

Львовская область

Во Львовской области прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. Уровень опасности - желтый. Непогода может привести к повреждению электросетей.

В ОВА призывают в случае повреждения электросетей не приближаться к ним ближе, чем на 8 метров, ведь это чревато смертельным ударом током.

Жителям региона также напоминают - если из-за непогоды упали деревья или ветки, травмированы, звоните в экстренные службы: 101, 103 или 112.

Донецкая область

В Донецкой области в результате непогоды в Мирнограде сорвало кровлю на школе.

Фото: в Донецкой области из-за непогоды пострадало здание школы (t.me/IhorMoroz_donoda)

Также в Краматорске из-за непогоды обесточены некоторые районы города.

Отсутствие света привело также к остановке некоторых котельных и насосных станций.

Аварийные бригады РЭС и всех других служб работают над ликвидацией последствий, вызванных сильным ветром.

Ситуация на оккупированных территориях

Донецкая и Луганская области

Из-за непогоды на оккупированной территории Донецкой области без света осталось более полумиллиона абонентов. О таких же цифрах сообщалось вчера и в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Министерство угля и энергетики ДНР", обесточены более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи, без напряжения осталось 525 тысяч бытовых абонентов.

В то же время на оккупированной территории Луганской области без электроэнергии осталось 23 874 абонента, сообщает так называемое "МЧС ЛНР".

Крым

В оккупированном Крыму в результате сильного шторма без света осталось почти полмиллиона человек. На полуострове перекрыта половина автомобильных дорог.

Затоплены набережные, повалены сотни деревьев, срывают крыши со зданий, фиксируются постоянные аварии на электросетях и газопроводах. На въезде в Евпаторию море вышло из берегов, из города эвакуируют людей.

Также известно, что есть один погибший и четыре пострадавших. В Крыму этой ночью ураганный ветер достигал 144 км/ч.

Кроме того, на побережье смыли пляжи, коттеджи, пирсы, а также всю береговую линию обороны. Затопило окопы, смыло инженерные постройки и огневые позиции окупантов.

Напомним, что погода в Украине сегодня тоже ухудшится. В ряде регионов ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

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