Снег, ветер и гололед: какой будет погода в Украине 28 декабря

В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снег, сильный ветер и гололед. Днем от 3° мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине будет облачно. Умеренный, ночью в северо-восточной части значительный снег, мокрый снег. На дорогах гололед, днем на Правобережье налипание мокрого снега.
Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с; метель.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве и области будет облачно. Ожидается снег, на дорогах гололед.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза.
Напомним, вчера, 26 декабря, снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.
Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.