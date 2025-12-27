RU

Снег, ветер и гололед: какой будет погода в Украине 28 декабря

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 декабря (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снег, сильный ветер и гололед. Днем от 3° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет облачно. Умеренный, ночью в северо-восточной части значительный снег, мокрый снег. На дорогах гололед, днем на Правобережье налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с; метель.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно. Ожидается снег, на дорогах гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

 

Напомним, вчера, 26 декабря, снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

