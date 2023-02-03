Снег, ветер и морозы до -17: какой будет погода на выходных

Так, в последующие трое суток в Украине временами ожидается небольшой снег. Завтра в западных областях умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительный снег и метель.

Также 4 февраля в западной, 5-6 февраля в южной части страны местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в ближайшую ночь опустится до 1-7 градусов мороза. Завтра днем будет от -3 до +2 градусов, в южной части - 0-5 выше нуля.

В воскресенье и понедельник, 5-6 февраля температура воздуха ночью составит -5...-10, днем от 0 до -6, а в Карпатах и на Закарпатье ночью 12-17 мороза, днем ​​6-11 мороза.

Снеголавинная опасность

Согласно прогнозам синоптиков, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами, удержится 3-5 февраля - на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей. Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) в эти же дни в горах Львовской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.