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Снег отменяется. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 22 октября 2023 07:00
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Снег отменяется. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет почти "сухой". Правда, с осадками не повезет западным регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Будет преобладать сухая погода, только в западных областях пройдут дожди", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха в Украине будет составлять в течение дня +18...+23 градуса, на юге до +28, на северо-востоке +12...+16 градусов.

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В столице будет от +16 до +20, дождя не ожидается. А вот туман, по данным Диденко, возможен.

Что будет с погодой дальше

Ближайшая перспектива - самое тепло выходные, которые уже почти прошли.

"Дальше сильного похолодания не будет, ощутимее снижение температуры воздуха разве что в начале ноября. Пока снег отменяется", - констатировала Диденко.

Напомним, что на 21 октября в Украине "стоял" снег. О нем синоптики сообщали еще за неделю. Но вскоре синоптики "отменили" снег, а вместо него в прогнозе появились аномальные +30 и потепление. Как так получилось - читайте в материале РБК-Украина.

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