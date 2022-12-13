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Снег и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: 13 декабря в Украине ожидается снег и ветер (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 13 декабря, почти всю территорию нашей страны накроют осадки. Ожидается снег и дождь, а на востоке сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня днем в Украине, кроме западной части, снег и мокрый снег. На юго-востоке прогнозируется дождь, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях - значительные осадки и налипание мокрого снега.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Днем на востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1 -6 градусов, а в Карпатах до -10 градусов. На юге и востоке сегодня днем до +5, а в Крыму до +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, в Киевской области местами небольшой снег. На дорогах гололедица, ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве в течение суток покажут от -1 до -3 градусов.

Напомним, в Киевской области из-за непогоды полностью обесточены более 10 населенных пунктов.

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