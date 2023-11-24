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Снег и мороз: Укргидрометцентр дал прогноз на декабрь

Фото: синоптики прогнозируют теплый декабрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в декабре 2023 прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-79 мм, в горах Крыма и Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика декабря

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в декабре составляет 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и южных областях местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 10-18 градусов тепла, в Прикарпатье и в южных областях до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и Прикарпатье местами 35-38 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 76-139 мм.

"В большинстве областей образуется снежный покров, только на юге страны снежный покров устанавливается не каждый год", - говорится в сообщении.

Сезонная погода

Как сообщало РБК-Украина, 18 ноября в Киеве закончился безморозный период, который в этом году длился дольше всего в истории наблюдений с 1881 года.

Несмотря на то что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала РБК-Украина, что температура упадет до климатической нормы, а в конце ноября – ниже нормы. Потепление в Украине пока не ожидается.

 

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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