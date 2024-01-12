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Снег и -20 градусов. Синоптики рассказали, где не будет осадков в Украине завтра

Украина, Пятница 12 января 2024 15:19
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Снег и -20 градусов. Синоптики рассказали, где не будет осадков в Украине завтра Фото: синоптики рассказали, где не будет осадков в Украине завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 января, погода в Украине ухудшится - ожидаются снег, метели и мороз до 20°. Правда, в некоторых регионах обойдется без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Снег, только в восточных ночью и в южных областях без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с, вьюги.

Завтра ударит мороз

Температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 15-20°, днем 9-14° мороза; в западных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.

Снег и -20 градусов. Синоптики рассказали, где не будет осадков в Украине завтра

Погода в Украине в воскресенье

Ранее синоптик Наталка Диденко ранее предупреждала о двух пиках морозной погоды в Украине - 9 и 13 января. В связи с этим, погода в Украине на выходных, 13 и 14 января, ухудшится. В частности, по всей стране усилится мороз.

В воскресенье, 14 января, осадки ожидаются на всей территории Украины. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях синоптики прогнозируется более сильный снег. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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