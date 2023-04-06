Снег в двух регионах, дождь - в пяти. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 7 апреля, в Украине ожидается мокрый снег на Прикарпатье и Закарпатье, причем с гололедом и налипанием. Также в части регионов ожидается дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Отметим, погода в Украине 6 апреля резко ухудшилась, а западные области засыпало снегом. Из-за непогоды в некоторых регионах остановился общественный транспорт, поэтому водителей призывают воздержаться от поездок.

Как сообщалось, в среду, 5 апреля, в Киеве обновлен рекорд суточного количества осадков. Предыдущий рекорд держался 90 лет.

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