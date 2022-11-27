Снег с дождем и туман: какой будет погода в Украине завтра
Завтра, 28 ноября, погода в Украине будет облачной с мокрым снегом и дождем. Синоптики предупреждают о тумане и ухудшении видимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Завтра в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром на западе, севере и в центре страны туман, поэтому видимость снизится до 200-500 метров. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров завтра в течение суток покажут от -2 до +3 градусов. В южной части днем +3 +8, а в Крыму до +11 градусов.
Погода в Киеве
Завтра в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, а местами дождь. Утром и ночью туман, а на дорогах гололедица. Температура воздуха в столице ожидается в районе нуля, в Киевской области от -3 до +2 градусов.
Напомним, сегодня Киев накроют снегопады, поэтому жителям посоветовали не выезжать в город без надобности.
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