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Снег с дождем, порывы ветра, но до 6 тепла. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 14 февраля, на Украине ожидается снег, местами с дождем. На дорогах гололед и порывы ветра, хотя будет тепло - до 6 градусов со знаком "плюс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Небольшой, в восточных областях небольшой снег, днем с дождем.

Ветер и гололед

На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и в Карпатах 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Как сообщалось, спасатели предупредили украинцев о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области в течение 12-13 февраля, поэтому поход в горы лучше отложить.

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