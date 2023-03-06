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Снег с дождем, но до 14 тепла. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, во вторник, 7 марта, в Украине местами ожидается снег с дождем и гололед. При этом температура воздуха днем поднимется до 8 тепла, а на юге - до 14 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в западной части небольшой снег, в Приазовье небольшой дождь, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура

ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 9-14° тепла.

Как сообщалось, завтра, 7 марта, в Карпатах возможны сходы снежных лавин. Украинцев призвали не подниматься на высокогорье.

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