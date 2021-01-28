Снігопади в Україні: на трасі Київ-Одеса чотирикілометровий затор

В Одеській області на автошляху М-05 Київ-Одеса через ускладнення погодних умов утворився затор з близько ста вантажівок. Дорожники залучили снігоприбиральну техніку.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на трасі міжнародного значення поблизу села Петровірівка Ширяївського району через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів протяжністю близько 4 км. Для його ліквідації та розчищення дороги були залучені 8 одиниць техніки Служби автомобільних доріг.

Зазначається, що рух на автошляху перекрили підрозділи Національної поліції.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.

Також РБК-Україна писало, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем через сильні снігопади.

Крім того, через погоду в Україні деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.