Снігопади в Україні: у чотирьох областях досі обмежено рух

Станом на 18:00 понеділка, 15 лютого, у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях місцями спостерігається сніг. Проїзд по дорогах загального користування забезпечено, але в деяких областях ще залишаються обмеження.
У Волинській (траси Т-18-02, Т-03-03, Т-03-05 та Т-03-62) та Івано-Франківській (траси Р-24, Р-20) областях діють обмеження на рух великовагового та великогабаритного транспорту. Рух вантажівок обмежено і на всіх дорогах місцевого значення у Львівській області.
Крім того, через пориви вітру та утворення переметів обмеження на рух транспорту діє на низці доріг регіонального значення в межах Рівненської області:
На в'їздах до Києва продовжують працювати 8 пунктів обігріву. За добу рятувальники по всій країні вивільнили зі снігових заметів 36 транспортних засобів та прибрали 23 повалених дерева.
"У зв'язку зі стабілізацією ситуації роботу штабу "Укравтодору" призупинено до окремого розпорядження" - додали в ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вдень Київ накрила сильна завірюха, через що на дорогах столиці утворилися затори.
Додамо, сьогодні вночі снігопади не вщухали у трьох областях України.