Снігопади в Україні: у чотирьох областях досі обмежено рух

У Волинській (траси Т-18-02, Т-03-03, Т-03-05 та Т-03-62) та Івано-Франківській (траси Р-24, Р-20) областях діють обмеження на рух великовагового та великогабаритного транспорту. Рух вантажівок обмежено і на всіх дорогах місцевого значення у Львівській області.

Крім того, через пориви вітру та утворення переметів обмеження на рух транспорту діє на низці доріг регіонального значення в межах Рівненської області:

Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни;

Т-18-15 Дубно-Млинів;

Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражне-Клевань;

Т-18-24 Дерманка-Корець.

На в'їздах до Києва продовжують працювати 8 пунктів обігріву. За добу рятувальники по всій країні вивільнили зі снігових заметів 36 транспортних засобів та прибрали 23 повалених дерева.

"У зв'язку зі стабілізацією ситуації роботу штабу "Укравтодору" призупинено до окремого розпорядження" - додали в ДСНС.