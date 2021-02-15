В трьох областях України не припиняються снігопади
Станом на вечір 14 лютого у трьох областях не припиняються рясні снігопади. Зокрема, у Волинській, Рівненській та Тернопільській.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Волинська область - на автомобільній дорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка) і Т-03-62 Бубнов-Радович.
Івано-Франківська область - на дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (дільниця Коломия - Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин - Городенка).
Львівська область - продовжують діяти обмеження руху для великовагових і великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.
На дорогах продовжують діяти обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні протягом наступного тижня принесе сезон "тріскучих морозів". Синоптики кажуть, що буде не просто холодно, а дуже холодно. Де буде нижче 20-ти градусів, і коли морози ослабнуть - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нещодавно експерти заявили, що такої зими, яка зараз у Києві, не було останні 43 роки.