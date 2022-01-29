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Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

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Субота 29 січня 2022 20:00
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра Фото: Фото: в Україні завтра очікується мокрий сніг і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 30 січня, по всій території України очікуються мокрий сніг і снігопади. При цьому в країні прогнозується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі в західних областях очікується сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -1 градусів, а вдень прогнозується 0 +4 градуси. При цьому очікується штормовий вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

На півночі вночі прогнозується сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститися до -3 -6 градусів, а вдень потеплішає до 0 +2 градусів. Також прогнозується сильний вітер 7-12 м/с.

У східних областях вночі буде без істотних опадів, проте вдень очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -6, а вдень -2 +1.

На півдні країни вночі очікується без істотних опадів, при цьому вдень прогнозується мокрий сніг з дощем і сніг. Температура повітря вночі -2 -5, а вдень +1 +5.

У центральних регіонах вночі буде сніг, а вдень мокрий сніг. Температура повітря становитиме -3 -6 градусів, а вдень -1 + 2.

Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У неділю в столиці вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі коливатиметься в межах -3 -5 градусів, а вдень 0 +2.

Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

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Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
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