Снігопади в Іспанії: Мадрид оголосили зоною лиха

Уряд Іспанії прийняв рішення оголосити території, які постраждали із-за снігопадів, зон катастрофічного лиха. Зокрема, оголосили зоною лиха Мадрид.

Про це заявила офіційний представник уряду Іспанії Марія Хесус Монтеро, передає Ara.cat.

Також статус зони лиха отримали міста в автономних спільнотах Астурія, Кастилія-і-Леон, Кастилія-Ла-Манча, Андалусія, Арагон, Ріоха і Наварра.

Мешканці вказаних районів зможуть отримати допомогу і компенсацію в залежності від обсягу шкоди, завданої бурею.

Нагадаємо, 8 січня в Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Додамо, що у Мадриді оцінили збиток від снігопадів в 1,4 млрд євро.