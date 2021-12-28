Снігопади, дощі та до -15 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди у областях

На заході сьогодні буде сніжити вдень та вночі. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -5, вночі похолодає до -2...-9.

Центральні області також засипатиме снігом. Лише у Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях прогнозують зливи з мокрим снігом. Температура коливатиметься від -7 до -11 вночі та від -3 до -6 вдень.

На півночі прогнозують сніг вдень та вночі. Термометри вдень покажуть від -4 до -7, а вночі стовпчики опустяться до -9...-12 градусів.

Схід буде замітати сильними снігопадами. Вдень температура коливатиметься від -5 до -7, а вночі прогнозують від -12 до -15 градусів.

У південних областях очікуються дощі з мокрим снігом. Вдень буде тепло, від +2 до +4, але вночі похолодає до -2...-5 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні також очікуються снігопади. Температура повітря вдень у столиці буде коливатися від -4 до -6 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -8 до -10.