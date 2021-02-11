RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Через снігопад обмеження на вантажівки запровадили ще в двох областях

Автор: РБК-Україна

Обмеження на рух вантажівок запровадили ще в двох областях України - Чернігівській та Тернопільській. Раніше подібні заходи почали діяти в Києві та п'ятьох областях.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Популярні новини
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
"Стихія охопила Європу": Кличко показав як чистять сніг у Києві 09 лютого 2021
Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись 09 лютого 2021
У Києві горів дитсадок, евакуювали більше 100 дітей 09 лютого 2021
В Києві випало 35 см снігу 10 лютого 2021
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій 10 лютого 2021
У президентському рейтингу лідирують три кандидати: кого підтримують українці 09 лютого 2021
В Україні хочуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР 10 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021

Зокрема, у Чернігівській області обмежили рух великовагового та великогабаритного автотранспорту з 10:00 11 лютого на трасі М-01 Київ-Чернігів та Н-07 Суми-Юнаківка.

В Тернопільській області - з 12:30 11 лютого на автодорозі М-09 Тернопіль-Рава-Руська, М-12 Стрий-Кропивницький-Знам’янка та М-19 Доманова-Чернівці-Тереблече.

Згідно з прогнозом метеорологів, морози в Україні різко вдарять найближчими днями. Наразі в областях країни продовжують йти снігопади з різною інтенсивністю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві запроваджено оперативне положення для транспорту через снігопади. За прогнозами синоптиків, в столиці снігопад триватиме безперервно аж до вечора 13 лютого.

Столичні рятувальники на в'їздах до Києва розгорнули 8 теплопунктів для водіїв. Також на Дарницькому та Південному залізничних вокзалах встановили намети цілодобових пунктів обігріву.

Через погіршення погоди в Києві закрито школи, обмежено в'їзд вантажівок, міські служби працюють цілодобово.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Снігопад
Читайте також
Четвертий день снігопадів у Києві: йдуть сильні морози, школи і ярмарки закрито
Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки
Транспортний колапс та збій в роботі громадського транспорту: ситуація в Києві
Прогноз погоди