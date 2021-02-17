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Снігопад на заході та мороз: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 лютого, західні та деякі центральні регіони України вкриють снігопади. Температура повітря в країні вдень буде коливатись від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні сніг буде йти у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -3 до +1, а вночі вона буде становити від -12 до -6.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -11 до -4, а вночі від -23 до -15.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -9 до -1. Вночі вона буде в межах -19 -10.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря вдень буде від -10 до -6, а вночі від -21 до -16 градусів.

Нагадаємо, погода різко зміниться в останній тиждень лютого. Зокрема, очікується потепління до плюсових температур, а в деяких областях - понад +10. Температура повітря почне підвищуватися вже на цих вихідних, а з середини наступного тижня "плюси" будуть навіть у нічний час.

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