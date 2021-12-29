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На сході Україні різке похолодання та снігопади: штормове попередження

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Донецька область, Середа 29 грудня 2021 08:24
На сході Україні різке похолодання та снігопади: штормове попередження Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження у східних областях України. Зокрема, погода сильно зіпсується у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця; вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Крім того, на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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