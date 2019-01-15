Де снігом накриє, а де замете: прогноз погоди 15 січня

Синоптики розповіли, в яких областях чекати сильних снігопадів
В Україні у вівторок, 15 січня, буде хмарно з проясненнями, синоптики попередили про опади переважно у вигляді мокрого снігу. Про це йдеться в повідомленні Gismeteo.
Втім, мешканцям Донецької та Луганської областей погода приготувала не снігову мряку, а рясні снігопади. На Півдні ж небо "подарує" сніг із дощем.
На Заході вночі стовпчики термометрів покажуть від -10 до -5 градусів, вдень температура підніметься до -4... -2 градусів.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
У центральних і північних регіонах в темний час доби буде близько -7... -6 градусів, вдень температура варіюватиметься від -3 до нуля градусів.
На Сході країни вночі температура повітря складе від -7 до +1 градуса, а вдень повітря прогріється до +1... +3 градусів.
Жителям південних областей термометри "розкажуть" про -6... -4 градусів у нічний час, а вдень температура повітря становитиме від нуля до +2 градусів.
У столиці 15 січня пройде невеликий сніг в темний час доби, вдень істотні опади не очікуються. Киянам варто готуватися до вітряної погоди, є велика ймовірність і хуртовин. Водіям на дорогах та й пішоходам краще бути уважнішими - місцями буде ожеледиця.
У Києві температура повітря протягом доби становитиме від -4 до -2 градусів.
Фото: Погода (РБК-Україна)
Нагадаємо, згідно із прогнозами синоптиків, в Україні протягом цього тижня буде контрастна погода - мороз, відлига і подальше похолодання.
Як повідомлялося раніше, в Україні оголошено штормове попередження.
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Відео: РБК-Україна