Де снігом накриє, а де замете: прогноз погоди 15 січня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики розповіли, в яких областях чекати сильних снігопадів

В Україні у вівторок, 15 січня, буде хмарно з проясненнями, синоптики попередили про опади переважно у вигляді мокрого снігу. Про це йдеться в повідомленні Gismeteo.

Втім, мешканцям Донецької та Луганської областей погода приготувала не снігову мряку, а рясні снігопади. На Півдні ж небо "подарує" сніг із дощем.

На Заході вночі стовпчики термометрів покажуть від -10 до -5 градусів, вдень температура підніметься до -4... -2 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У центральних і північних регіонах в темний час доби буде близько -7... -6 градусів, вдень температура варіюватиметься від -3 до нуля градусів.

На Сході країни вночі температура повітря складе від -7 до +1 градуса, а вдень повітря прогріється до +1... +3 градусів.

Жителям південних областей термометри "розкажуть" про -6... -4 градусів у нічний час, а вдень температура повітря становитиме від нуля до +2 градусів.

У столиці 15 січня пройде невеликий сніг в темний час доби, вдень істотні опади не очікуються. Киянам варто готуватися до вітряної погоди, є велика ймовірність і хуртовин. Водіям на дорогах та й пішоходам краще бути уважнішими - місцями буде ожеледиця.

У Києві температура повітря протягом доби становитиме від -4 до -2 градусів.

Фото: Погода (РБК-Україна)

Нагадаємо, згідно із прогнозами синоптиків, в Україні протягом цього тижня буде контрастна погода - мороз, відлига і подальше похолодання.

Як повідомлялося раніше, в Україні оголошено штормове попередження.

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Відео: РБК-Україна