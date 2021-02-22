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Сніголавинна небезпека в Карпатах: туристів просять не йти у гори

Автор: РБК-Україна

У Карпатах 22-23 лютого зберігається загроза сходження лавин. Туристів закликають утриматися від походів в гори.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram.

​​"Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку. У зв’язку з відлигою, 22-23 лютого у високогір'ї Закарпатської області зберігається, а 23 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Переконливо радимо туристам утриматися від походів у гори!" - йдеться в повідомленні в ДСНС.

Нагадаємо, пошуки зниклого в Карпатах туриста з Києва продовжуються вже другий тиждень. У неділю, 21 лютого, рятувальники здійснили повітряну розвідку місцевості. Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.

13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. Наступного дня, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики також оголошували третій рівень небезпеки.

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