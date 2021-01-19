Сніг у п'яти областях та сильні морози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 січня, у п'яти західних областях очікується сніг. Вдень температура повітря в Україні буде коливатися від -15 до -5 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні сніг вкриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Тернопільську області. На решті території України опадів не передбачають.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -13 до -5, а вночі від -23 до -12.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -15 до -11, а вночі від -21 до -16 градусів.

У східних та південних регіонах температура вдень буде становити від -15 до -5 градусів, а вночі вона буде в межах -20 -9.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні сухо та похмуро. Температура повітря коливатиметься від -16 до -13, а вночі від -22 до -18.

Нагадаємо, холодна погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Однак уже з 21 січня очікується істотне потепління.

Також РБК-Україна писало, що напередодні в Карпатах існувала загроза сходження лавин.