Сніг вночі, ожеледиця і до -11 морозу: прогноз погоди на завтра

У середу, 29 грудня, майже на всій території України вночі очікуються снігопади. Вдень на дорогах ожеледиця, температура повітря коливатиметься від -11 до +5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У ніч на 29 грудня снігопади очікуються в центрі, на півночі і сході країни. На решті території - без істотних опадів. Вдень у Закарпатській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пройде сніг з дощем.
Температура повітря 29 грудня становитиме:
Фото: погода в Україні 29 грудня (meteo.gov.ua)
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 29 грудня. На всій території України очікується північно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду, вночі на лівобережній частині місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. На дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки - жовтий.
Фото: в Україні 29 грудня на дорогах очікується ожеледиця (meteo.gov.ua)
У Києві вночі 29 грудня очікується сніг. Вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час складе від -7 до -9, в денний - від -4 до -6 градусів.
Фото: погода в Києві 29 грудня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на новорічну ніч.
Зазначимо, 28 грудня в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовина і снігопади. РБК-Україна зібрало інформацію про негоду в ряді областей країни.