Сніг у Києві прибиратиме компанія-фігурант справи про розкрадання, - "Слідство.Інфо"

Прибирати вулиці Києва від снігу цієї зими буде компанія, яка фігурувала в кримінальних справах про розкрадання коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Повідомляється, що в Києві були оголошені тендери на прибирання снігу. У Печерському районі тендер на 3 млн гривень виграла компанія "Новобуд-ВС", яка фігурувала в кримінальних процесах, в тому числі про розкрадання на будівництві тротуарів у Борисполі.

Крім того, у Шевченківському районі Києва витратять близько 2 млн гривень на прибирання снігу, тендер був проведений ще в початку 2019-го року. Переможець тендеру компанія "Данко" зареєстрована в Києві, хоча її власник має реєстрацію в окупованій Макіївці.

Також повідомляється, що на 200 тисяч гривень вже закупили прибирання доріг у Оболонському і Святошинському районах, а також ще 100 тисяч планують витратити у Деснянському. В інших районах тендери або не проводилися, або суми були роздроблені на більш дрібні закупівлі.

Нагадаємо, раніше "Слідство.Інфо" опублікувало матеріал, в якому стверджується, що більше десятка компаній, які фінансували партію "Слуга народу", фігурують у кримінальних процесах.