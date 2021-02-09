ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сніг та ожеледиця: погода в Україні продовжує погіршуватись

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 08:43
Сніг та ожеледиця: погода в Україні продовжує погіршуватись Сніг в Україні (фото: facebook.com/Ruslan Grodyuk)
Автор: РБК-Україна

Вранці 9 лютого в більшості областей України продовжує йти невеликий сніг. Синоптики прогнозують на сьогодні морозну та сніжну погоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, станом на 07:00 9 лютого, спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та м. Київ; у Закарпатській та Херсонській областях – невеликий дощ, у Полтавській - мокрий сніг з дощем.

“9 лютого у більшості областей сніг; температура 0-5° морозу. В центральних областях вдень невеликі опади; температура вдень 0-5° тепла. На Закарпатті та у південних областях вранці мокрий сніг та дощ; температура вдень 6-11° тепла”, - йдеться в повідомленні.

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

На Київщині вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей цього тижня поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жодний рейс пасажирського потягу не скасовано і не перенесено.

Також повідомлялось, що в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода
NEWS
Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху
Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною