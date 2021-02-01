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Сніг і ожеледиця: погода в Києві завтра погіршиться

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 лютого, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, уночі очікується сніг, а на дорогах столиці ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, завтра в Києві на дорогах утримається ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

За прогнозом синоптиків, завтра в столиці буде хмарно з проясненнями, а вночі очікується невеликий сніг. Вдень у Києві буде без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с.

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Температура повітря вдень опуститься до -8 -10 градусів, вдень очікується -3 -5 градусів.

Нагадаємо, в найближчі два дні в Україні очікується штормовий вітер і мокрий сніг.

Крім того, 1 лютого погода в Україні буде неоднорідною. Вдень місцями снігопади і мінусова температура, але на півдні і Лівобережної частини тепло і дощі.

Додамо, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Прогноз погоди
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