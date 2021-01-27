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Сніг, ожеледиця та шквальний вітер: в Україні попередили про погіршення погоди

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 27 січня, у південних та центральних областях Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та шквальний вітер до 20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях буде йти сніг з дощем. Очікується також налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. На півдні України сильні пориви вітру будуть сягати від 15 до 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У відомстві також зазначають, що станом на 8 ранку транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено. Для розчистки автодоріг були залучені понад 900 працівників та 800 одиниць техніки дорожників.

"Шановні водії! Будьте уважними та обережними на дорогах! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 січня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря у регіонах коливатиметься від -2 до +10, а вночі заморозки будуть до -3.

Також повідомлялось, що в Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів.

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