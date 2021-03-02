Сніг з дощем у трьох областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні мокрий сніг буде йти у Сумській, Харківській та Луганській областях. На всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +7 до +13, а вночі вона становитиме від -4 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +8 градусів, а вночі від -3 до +1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +2 до +8, а вночі стовпчики термометрів покажуть -4 +2 градуси.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +3 до +7, а вночі від -2 до +1 градуса.