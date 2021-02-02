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Сніг до 20 см та похолодання до -12: погода в Україні продовжує погіршуватись

Автор: Анастасія Рокитна

Похолодання в Україні продовжується, сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, сніговий циклон покинув територію країни. Вчора в центральних та західних регіонах випало до 20 см снігу.

Сьогодні зранку невеликий сніг у Львівській та Вінницькій областях; дощі у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та на сході; туман у Рівненській, Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській областях.

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Температура повітря на заході та півночі -4-12, в центрі -1-5, на південному сході +2+8.

Стан покриття на окремих ділянках доріг державного значення у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами місцями мокре, в решті областей - сухе.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди
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