ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держспецзв'зку виявила фейковий "сайт президента України"

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 12:42
Держспецзв'зку виявила фейковий "сайт президента України" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Державній службі спецзв'язку заявили про виявлення фішингового сайту, який імітує вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України. Ресурс вже заблокували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Сайт зареєстрований одним із найбільших в Росії реєстраторів доменних імен та хостинг провайдерів www.reg.ru. Він використовувався для проведення кібератак та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

"Наразі фахівцями Держспецзв’язку проведена робота з блокування фішингового сайту", - йдеться в повідомленні.

Фішингові сайти імітують вебсайти органів державної влади, відомих брендів та компаній. Вони повторюють графічне оформлення та структуру реальних сайтів, але відрізняються від дійсного доменного імені.

На фішингових вебсайтах розміщуються посилання, за якими на комп'ютер користувача завантажуються файли зі шкідливим програмним забезпеченням. Кіберзлочинці це роблять з метою отримання даних користувачів, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, завантаження вірусів на комп’ютери.

"Якщо ви отримували лист із посиланням на фішинговий вебсайт hХХp://president.gov.ua.administration.vakansiyi.administration.president.gov-ua[.]info/, а тим більше – відкривали вказаний файл, потрібно негайно перевірити факт наявності зазначених в індикаторах компрометації файлів на вашому комп'ютері та видалити їх", - попереджають в Держспецзв'язку.

Раніше повідомлялося, що офіційні веб-сайти Офісу президента та Служби безпеки України піддалися кібератаці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госспецсвязи
NEWS
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі