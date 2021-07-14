Держспецзв'зку виявила фейковий "сайт президента України"

У Державній службі спецзв'язку заявили про виявлення фішингового сайту, який імітує вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України. Ресурс вже заблокували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Сайт зареєстрований одним із найбільших в Росії реєстраторів доменних імен та хостинг провайдерів www.reg.ru. Він використовувався для проведення кібератак та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

"Наразі фахівцями Держспецзв’язку проведена робота з блокування фішингового сайту", - йдеться в повідомленні.

Фішингові сайти імітують вебсайти органів державної влади, відомих брендів та компаній. Вони повторюють графічне оформлення та структуру реальних сайтів, але відрізняються від дійсного доменного імені.

На фішингових вебсайтах розміщуються посилання, за якими на комп'ютер користувача завантажуються файли зі шкідливим програмним забезпеченням. Кіберзлочинці це роблять з метою отримання даних користувачів, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, завантаження вірусів на комп’ютери.

"Якщо ви отримували лист із посиланням на фішинговий вебсайт hХХp://president.gov.ua.administration.vakansiyi.administration.president.gov-ua[.]info/, а тим більше – відкривали вказаний файл, потрібно негайно перевірити факт наявності зазначених в індикаторах компрометації файлів на вашому комп'ютері та видалити їх", - попереджають в Держспецзв'язку.