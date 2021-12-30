RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В РНБО внесли санкції за Керченський міст та неправосудні рішення в Криму

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) санкції за будівництво Кримського мосту. Зокрема, проти компаній, які брали участь у його зведенні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Денис Шмигаль вніс пропозицію щодо введення санкції та інших заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірні вчинки проти судочинства і наших співгромадян у Криму, а також іноземців і компаній, зокрема тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту", - заявив він.

Надалі ці санкції має підписати президент Володимира Зеленський. Лише тоді вони почнуть діяти. Перелік тих осіб та компаній, які потрапили під українські санкції, наразі невідомий.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОДенис ШмигальОлексій ДаніловСанкції