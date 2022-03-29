RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В РНБО викрили чергові фейки та маніпуляції російських окупантів

Фото: український військовий біля барикад (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України викрив чергові фейки і маніпуляції російських окупантів. Противник зробив їх 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру.

"Співробітники ЦПД при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій і дезінформаційних "вкидань", які ворог зробив протягом 28 березня", - йдеться в повідомленні.

Так, міністр реінтеграції тимчасово окупованих Ірина Верещук заявила про те, що 28 березня в цілях безпеки гуманітарні коридори відкриватися не будуть. У відповідь на це Міноборони Росії випустило фейк, в якому заявило, що нібито "українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї і мінометів на Сумському і Запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації мирного населення".

Ще один фейк російське Міноборони випустило про "українських націоналістів на бандеромобілях". Окупанти заявили, що вони нібито "обстріляли з мінометів черги біля магазинів і банкоматів, убивши трьох осіб".

У свою чергу мін'юст Росії включив до реєстру ЗМІ-іноземних агентів Deutsche Welle, одне з найнадійніших джерел інформації в світі. У ЦПД підкреслили, що це маніпуляція з боку країни-загарбниці.

Нагадаємо, на початку березня РНБО викрила фейк проросійських Telegram-каналів, що поширили фальшивку про лист секретаря РНБО Олексія Данилова про нібито "позачергове засідання апарату Ради".

Війна Росії проти України триває 34-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОВійна Росії проти Українифейки