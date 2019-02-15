В РНБО розповіли про стратегії впливу РФ на вибори в Україні

За словами Турчинова, спостерігається активізація проросійських агентурних мереж

Российская Федерация пытается влиять на выборы президента в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий: кибернетические и информационно-пропагандистские. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по результатам встречи с председателем Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине Евгением Чолием, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Турчинова.

По словам Турчинова, наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза.

"В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиление влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, что может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что зафиксировано уже несколько фактов, которые свидетельствуют о попытки России повлиять на исход президентских выборов 2019 года.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страны Европы и США должны объединить усилия для противодействия киберугрозам и вызовам со стороны РФ.