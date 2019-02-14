В РНБО розповіли, що дозволить посилити обороноздатність України

За словами Турчинова, підвищення рівня прозорості закупівель при виконанні оборонного замовлення посилить обороноздатність

Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа позволит усилить обороноспособность Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Турчинова, уровень финансирования сектора безопасности и обороны Украины за последние пять лет увеличился в 19,5 раз. Также Турчинов подчеркнул, что реформирование оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов СНБО Украины.

"Реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины происходит быстрыми темпами, в этом направлении сделано уже достаточно много шагов. Это и последовательный переход на стандарты НАТО во время разработки и изготовления нового оружия и военной техники, повышение объемов производства и качества продукции, либерализация внешнеэкономической деятельности, внедрение прямых контрактов для силовых министерств по закупке оружия за рубежом", - сказал секретарь СНБО.

Однако чрезмерная секретность и низкий уровень конкурентности при выполнении государственного оборонного заказа негативно влияют на процесс закупки оборонной продукции, отметил Турчинов.

"Закупка продукции, работ и услуг, составляющей государственную тайну, осуществляется в большинстве случаев, без применения конкурентных процедур с соответствующими последствиями - отсутствием возможности качественного отбора исполнителей государственного оборонного заказа", - сказал секретарь СНБО Украины.

Кроме того, по словам Турчинова, из-за закрытости государственного оборонного заказа в этой сфере практически отсутствует общественный контроль.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном госзаказе на три года.