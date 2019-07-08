У РНБО прокоментували телеміст з Росією

Україні пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook секретаря.

За його словами, Україна має "реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки". Він додав, що у РНБО наразі працюють над рішеннями.

"Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції Президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес. Було очевидно, що Медведчук робить це не як хоббі. Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії", - написав він.

У свою чергу, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії".

Зазначимо, що в Нацраду з питань телерадіомовлення, а також у службу безпеки України і Рада національної безпеки і оборони України вже подані скарги з приводу телемосту.