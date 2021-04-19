РНБО закликали відреагувати на діяльність Кауфмана в Україні

"Є така цікава тематика - сигаретна монополія "Тедис Україна", а раніше називалася "Мегаполіс-Україна. "Тедис Україна" - дочірня структура російського сигаретного монополіста, яка була створена в Україні сім'єю екс-президента Віктора Януковича і російським "збройовим бароном" Ігорем Кисаєвим", - заявив політик.

За його словами, Кисаєв є власником ВАТ "Завод Дегтярьова", на якому виробляють кулемети "Скеля", гранатомети АГС, протитанкові ракети "Конкурс".

"Сьогодні ("Тедіс Україна, - ред.) - це 50 000 точок реалізації сигарет, майже 60 млн грн прибутку щорічно, це багатомільярдні факти ухилення від сплати податків, які зафіксовані у відкритих джерелах, це багатомільярдні штрафи нашого Антимонопольного комітету, які якимось дивом скасували в "чесних" судах", - додав він.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет вирішив оштрафувати "Тедіс Україна" на суму 274,23 млн грн за невиконання в повному обсязі попередніх рішень комітету.

Мова йде про рішення № 551-р від 16 грудня 2016 року. Тоді компанія була оштрафована на 431 млн грн за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку дистрибуції сигарет з 2013 року по вересень 2015 року включно.

Частина цього штрафу на суму майже 300 млн грн "Тедіс" сплатила у 2017 році. Залишок був сплачений у 2020 році.

ТОВ "Тедіс Україна" зареєстровано на чотири кіпрські компанії: "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед", "Ебромар Індастріз Лімітед", "Лідертано Холдінгс Лтд" і "Пласідо Холдінгз Лімітед". Бенефіціарними власниками виступають одеський бізнесмен Борис Кауфман, а також Річард Доріан і Річард Даксбери з Британії.