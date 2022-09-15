РНБО закликали накласти санкції проти 1Xbet, яку позбавили ліцензії в Україні

За його словами, такі компанії як 1xbet за родом своєї діяльності збирають персональні дані, що є загрозою національній безпеці України.

"Ми не маємо права допустити, щоб ФСБ і ГРУ Росії мали можливість проводити свої спецоперації в Україні, оперуючи чутливими даними українців", - заявив він.

Макарук зазначив, що це не перша подібна спецоперація російських компаній і нагадав, що ще у 2017 році його спільнота серед інших громадських організацій та активістів домагалася введення санкцій проти російських компаній і соцмереж: "вКонтакте", "Яндекс". Тоді РНБО санкції ввело.

"Час довів, що ми були тоді праві. І зараз ми наполягаємо на повній забороні російським компаніям працювати в Україні", - підкреслив він.

На його думку, однією з наймасштабніших операцій ФСБ і ГРУ РФ було якраз масовий заклад на український ринок азартних ігор великих російських операторів. Яким за родом діяльності необхідно збирати персональні дані.

"Ми вважаємо, що російські оператори грального бізнесу повинні перебувати під санкціями РНБО. Не тільки їх юрособи, а й фізичні власники", - підкреслив Макарук.

Як відомо, 30 березня 2022 року КРАІЛ в розпал повномасштабної війни Росії проти України видавши ТОВ "Твоя беттінгова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet.

Після цього, понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії й заборонити діяльність 1xBet в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними.

У зв'язку з цим, як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції та комісії з регулювання азартних ігор і лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні.

7 вересня КРАІЛ прийняв рішення позбавити ТОВ "Твоя беттінгова компанія" ліцензії на роботу в Україні.