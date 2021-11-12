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РНБО вдалося до прямого тиску на суддів ВАКС у справі "Роттердам+", - адвокат

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 13:58
РНБО вдалося до прямого тиску на суддів ВАКС у справі "Роттердам+", - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова про намір втрутитися в справу "Роттердам+" є прямою формою тиску на незалежний суд, зокрема на суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ірини Одинець.

"Те, що наразі озвучив Данилов є виключно незаконним та таким, що є формою прямого тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС, а отже, втручанням в судову діяльність", - заявила адвокат.

Вона наголосила, що до повноважень РНБО точно не входить здійснення контролю за результатами досудового розслідування.

"Чи може, РНБО, заодно і скасує утворення і функціонування судів в Україні?" - додала Одинець.

При цьому вона наголосила, що незалежність усієї антикорупційної вертикалі, до якої входить як НАБУ, так і ВАКС, неодноразово гарантувалася президентом України і головою РНБО Володимиром Зеленським на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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