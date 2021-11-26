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РНБО попередила про "дезінформаційні кампанії" через кризу на білоруському кордоні

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони України заявила про неправдиві інформаційні кампанії, які виникають на тлі кризи мігрантів на кордоні Білорусі. У відомстві навели приклади неправдивих і маніпуляційних повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

В відомстві вважають, що "мігрантська криза в Білорусі" супроводжується скоординованою російсько-білоруською інформаційною кампанією.

Основні елементи маніпулятивної кампанії:

  • домінування в інформаційному просторі російсько-білоруської точки зору;
  • велика кількість білоруських представників державних і лояльних владі ЗМІ, в режимі нон-стоп знаходяться на місці подій;
  • поширення великої кількості відеороликів в соцмережах, професійно знятих і відображають білоруську позицію;
  • використання теми постраждалих жінок і дітей у висвітленні "мігрантської кризи";
  • поширення інформації про наявність на кордоні з боку Польщі бази НАТО з багатотисячним контингентом;
  • використання в повідомленнях замість терміна "мігрант" терміна "біженець";
  • позиціонування ролі білоруської влади і силових відомств як чисто гуманістичних;
  • фокусування уваги в повідомленнях на "байдужості європейських чиновників і жорстокості польських правоохоронців";
  • позиціонування України як основного транзитера нелегальних мігрантів до країн ЄС.

Крім того, в РНБО навели приклади тем та інформаційних повідомлень, які несуть в собі елементи маніпуляцій або взагалі є абсолютною неправдою.

Приклади тем та інформаційних повідомлень:

  • польські прикордонники використовують перцеві балончики проти дітей, при цьому є свідчення, що для підтверджуючих зйомок при підготовці сюжету дітям в очі пускали сигаретний дим, щоб викликати сльозотечу і аргументувати це "картинкою";
  • 14 Листопада білоруські силовики поширили серед мігрантів інформацію, що Німеччина направила за ними автобуси, які не пропустили поляки. Метою було спровокувати прорив кордону;
  • білоруська влада прихистила мігрантів у торгово-логістичному центрі, надала їм гарячий чай, сухий одяг, спецназ виключно доброзичливо ставиться до біженців;
  • польські та литовські прикордонники систематично затримують українських перевізників нелегальних мігрантів на авто з польськими номерами;
  • 18 листопада в Чорнобильській зоні відчуження затримали групу афганців і пакистанців, яких з України повинні були переправити в ЄС. Повідомлення супроводжувалося постановочним відео;
  • окремі Telegram-канали після рішення РНБО про додаткові заходи безпеки у зв'язку з міграційною кризою повідомили, що українська влада планує стимулювати расову неприязнь українців до мігрантів з Близького Сходу.

Нагадаємо, 24 листопада в Раді національної безпеки і оборони України побачили російський слід у Марші антивакцинаторів, який пройшов в Києві. У відомстві вважають, що акція спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.

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РНБО