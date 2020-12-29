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РНБО доручила Кабміну розробити порядок визнання організацій терористичними

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський ввечері 29 грудня увів у дію два рішення Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, уряду доручили розробити проект закону щодо порядку визнання організацій терористичними.

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Про це повідомляє Офіс президента України.

Згідно з одним з введених в дію рішень РНБО, після розробки відповідного законопроекту Кабмін має направити документ до Верховної ради.

РНБО також доручила Службі безпеки України прискорити проведення огляду держсистеми боротьби з тероризмом і подати звіт про результати.

Крім того, відповідно до іншого рішення РНБО, Міністерство внутрішніх справ має у тримісячний строк завершити проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання РНБО на чолі з президентом Володимиром Зеленським. На засіданні обговорювалися різні питання.

Крім того, сьогодні вдень Зеленський ввів у дію рішення РНБО про високі технології у сфері оборони. Рішення передбачає створення міжвідомчої комісії.

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