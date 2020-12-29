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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про технології у сфері оборони

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 11:44
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про технології у сфері оборони
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про високі технології у сфері оборони. Для цього буде створено міжвідомчу комісію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, для поліпшення взаємовідносин у сфері високих технологій (підготовка кадрів, наукові дослідження, виробництво та продаж високотехнологічної продукції), а також для прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку буде створено міжвідомчу комісію. Вона координуватиме діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони щодо комплексного розвитку високих технологій.

Також повідомляється, що секретар РНБО має у місячний строк подати на затвердження президенту проект положення про міжвідомчу комісію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству енергетики України доручили подати РНБО новий паливно-енергетичний баланс.

Раніше також стало відомо, що наступного року РНБО прийме нове рішення по досягненню миру на Донбасі.

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