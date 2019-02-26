В РНБО поки не планують призначати заступника на місце Гладковського

Т.в.о. не будуть призначати, поки триватиме розслідування

После отстранения Олега Гладковского в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не планируется назначать врио первого заместителя главы ведомства. Об этом РБК-Украина сообщил источник в СНБО.

По словам источника издания, врио не будут назначать во время расследования.

"Пока будет продолжаться расследование, то никого не будут назначать на должность исполняющего обязанности Гладковского", - сообщил источник.

Собеседник добавил, что у секретаря СНБО Александра Турчинова есть несколько первых заместителей

"Заместителей достаточно, чтобы распределить обязанности. Единственная вещь, что он (Гладковский, - ред .) возглавлял комиссию по вопросам международного сотрудничества. Это пока вопрос", - добавил он.

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Олега Гладовского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский намерены судиться с журналистами.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В частности, Порошенко поддержал отстранение Гладковского на время расследования. Президент также потребовал от правоохранительных органов срочно проверить информацию, которую обнародовала программа "Наші гроші".